رئيس مدينة سيوة يتفقد أعمال القافلة الطبية لذوي الهمم

تفقد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، أعمال القافلة الطبية لذوي القدرات والهمم في تخصصات العيون والأنف والأذن للمشاركين من ذوي الإعاقات الذهنية وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس بمركز شباب سيوة، مشيدا بالجهود المبذولة لخدمة ذوي الهمم.يأتي ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، وجمعية الأسرة المتآلفة لرعاية الإعاقة.