رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«البنية السردية في أدب محمود عبد الرازق» جديد سلسلة كتابات

الخميس 11/مارس/2021 - 05:37 م
كتاب البنية السردية
كتاب البنية السردية
ايهاب مصطفى
طباعة
صدر حديثًا عن سلسلة كتابات جديدة التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب "البنية السردية في أدب محمد محمود عبد الرازق" للدكتور محمد صلاح ابو زيد.

وقال أبو زيد في تصديره للكتاب:"إن العمل السردي عند محمد محمود عبد الرازق بناء متكامل الأركان، فلقد اجتمعت عناصر البنية السردية الأربعة: (الشخصية – الزمان – المكان – السرد والحوار)؛ لتشكل بناءً سرديًا متكاملًا، له نسقه الخاص في التشكيل، وملامحه المتميزة في التركيب والدلالة، فعناصر البنية السردية عند الكاتب، أشبه بسيمفونية متناغمة متناسقة، يختال النص الأدبي بها.

وبناءً عليه تجدر الإشارة إلى أن محمد محمود عبد الرازق، صاحب البناء السردي المتميز، لأنه كاتب يهمه الكيف قبل الكم، فهو لا يكتب أعماله السردية بعجالة، وإنما هو فنان متأنٍ، يهمه جودة عمله الأدبي، ولذلك فمعظم أعماله السردية منتقاة ببراعة مذهلة، تؤهلها للوقوف بجوار كثير من الأعمال السردية المتميزة، بجدارة وتفوق.

موضوعات متعلقة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

الأكثر قراءة

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج «سجل نفسك»

مقرر شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2021

رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «منافى الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادى الجديد

«يهود مصر القديمة» كتاب جديد لشريف شعبان عن دار الرواق

النبي النائم.. خرافة صندوق الأسرار ونحت تمثال أبي الهول

المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العربي للمكتبات