«البنية السردية في أدب محمود عبد الرازق» جديد سلسلة كتابات

صدر حديثًا عن سلسلة كتابات جديدة التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب "البنية السردية في أدب محمد محمود عبد الرازق" للدكتور محمد صلاح ابو زيد.وقال أبو زيد في تصديره للكتاب:"إن العمل السردي عند محمد محمود عبد الرازق بناء متكامل الأركان، فلقد اجتمعت عناصر البنية السردية الأربعة: (الشخصية – الزمان – المكان – السرد والحوار)؛ لتشكل بناءً سرديًا متكاملًا، له نسقه الخاص في التشكيل، وملامحه المتميزة في التركيب والدلالة، فعناصر البنية السردية عند الكاتب، أشبه بسيمفونية متناغمة متناسقة، يختال النص الأدبي بها.وبناءً عليه تجدر الإشارة إلى أن محمد محمود عبد الرازق، صاحب البناء السردي المتميز، لأنه كاتب يهمه الكيف قبل الكم، فهو لا يكتب أعماله السردية بعجالة، وإنما هو فنان متأنٍ، يهمه جودة عمله الأدبي، ولذلك فمعظم أعماله السردية منتقاة ببراعة مذهلة، تؤهلها للوقوف بجوار كثير من الأعمال السردية المتميزة، بجدارة وتفوق.