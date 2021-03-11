براتب 3600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بإحدى شركات التصنيع الزراعى بأبورواش

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات التصنيع الزراعي بأبورواش، براتب 1700 جنيه أساسي، بالإضافة إلى 2900 جنيه عمولة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 40 مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، أو فوق المتوسط.كما تطلب الشركة 40 سائق درجة أولى، أو ثانية، أو ثالثة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط.ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف ألا يزيد عمره عن 30 سنة.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ووسائل انتقال داخل القاهرة والجيزة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01068824888، والتواصل مع رضا مصطفى مسئول الموارد البشرية فرع الجيزة، أو الاتصال على 01011182085، والتواصل مع حمادة جمعة مسئول الموارد البشرية فرع القاهرة، أو التوجه لمقر الشركة في الكيلو 28، خلف بنزينة التعاون.