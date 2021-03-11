رئيس «جدارا الأردنية» يشيد بجناح جامعة بني سويف بمعرض «إديوجيت 2021»

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أن جناح الجامعة لليوم الثالث على التوالي بمعرض "إديوجيت ٢٠٢١" ما زال يشهد إقبالًا من الزائرين، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب للتعرف على شعب اللغات والبرامج الجديدة تحت إشراف الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للبرامج الجديدة.وأوضح الدكتور منصور أن الدكتور محمد طالب عبيدات رئيس جامعة جدارا الأردنية قام بزيارة جناح الجامعة، حيث أشاد خلال جولته بالمعرض بالمستوى المتقدمة للبرامج والشعب والخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة، موجهًا الشكر لأسرة الجامعة التي استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق طفرة أكاديمية وإدارية غير مسبوقة.حيث أشار الدكتور منصور أن المعرض يفتح أبوابه لطلاب عدد كبير من الدول المشاركة للقاء ممثلي الجامعات المشاركة، والتعرف على أبرز الفرص التعليمية والبرامج الدراسية التي تقدمها تلك الجامعات.وأشار الدكتور ممتاز حجاب إلى أن رئيس جامعة جدارا وجه شكره للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لما بذله من جهود كبيرة خاصة فيما يخص ملف التحول الرقمي، لافتًا أن المعرض يهدف إلى استعراض كافة البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة من خلال المطبوعات والأسطوانات المدمجة والكتيبات، بالإضافة إلى شرح كل ما يخص منظومة التعليم والشعب والبرامج الجديدة بالجامعة.وفي نهاية جولته بالمعرض أهدى الدكتور عبيدات درع جامعة جدارا للتميز إلى الدكتور منصور حسن، معربًا عن سعادته بكل مبادرات الجامعة في البرامج والشعب الجديدة.