إخماد نيران حريق مصنع العبور واستمرار البحث عن ضحايا

سيطرت قوات الحماية المدنية منذ قليل على حريق مصنع العبور، وبدأ الدخان الصاعد في الاختفاء بشكل تدريجي، وجار أعمال التبريد والبحث عن باقي الضحايا.ونشب حريق صباح اليوم بمصنع ملابس جاهزة مكون من 4 طوابق بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، وفور اندلاعه تم الدفع بـ٦ سيارات إسعاف، و١٥ سيارة إطفاء، وأسفر عن مصرع ٢٠ تم توزيعهم على مستشفى السلام بالقاهرة ومستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وإصابة ٢٤ تم نقلهم لمستشفى بلبيس بالشرقية والسلام بالقاهرة.