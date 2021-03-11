محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عمليات تمهيد الطرق الترابية والتى تنفذها مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس طارق بدوى، وذلك من خلال إعادة استخدم كشط الطبقة الأسفلتية الناتجة من عمليات التطوير الجارية بعدة مناطق.كما تم خلال هذا الأسبوع، تمهيد شارعى اللبان والمقابر المؤدى إلى مدرسة الثانوية ومركز الشباب بقرية الشعراء.كما أكدت المديرية فى البيان الصادر عنها اليوم أنه سيتم البدء في تنفيذ تلك الأعمال بقرية البصارطة، وذلك وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط لتمهيد وتسوية الطرق الترابية، لحين إدراجها بخطط الرصف.