«3 زيارات متبادلة».. مراحل تطور العلاقات السودانية المصرية

- مراحل تطور العلاقات السودانية المصرية

زيارة رئيس الحكومة للخرطوم

- تنوع الملفات المشتركة

زيارة السيسي للخرطوم

رسائل حمدوك من القاهرة

يزور رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك زيارة القاهرة لمدة يومين، حيث وصل على رأس وفد سوداني رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والري والزراعة والتجارة والتموين، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، والنقل والمالية إلى جانب وزير شئون مجلس الوزراء ورئيس المخابرات العامة السودانية.ومرت العلاقات بين مصر والسودان بالعديد من المحطات التي تميزها وتمنحها الصلابة في مواجهة المتغيرات، حيث تعد العلاقات المصرية السودانية على الصعيد السياسي ترجمة للعديد من العوامل الأخرى المتجذرة بين البلدين، وترجمة لتاريخ مشترك حافل، ولحقائق الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وترجمة لروابط الشعبين التي لا يستطيع أحد في أي من البلدين القفز عليها.منذ استقلال السودان في مطلع العام 1956 والعلاقات المصرية السودانية تمر دوريًا بحالات من المد والجزر، أو بدورات من الصعود والهبوط، غير أنها تشهد في الوقت الحالي ترابط غير مسبوق.وفي أغسطس الماضي، زار الخرطوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على رأس وفد مصري رفيع المستوى في زيارة رسمية للسودان بحث خلالها التعاون في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والصحة والتجارة والصناعة والتعليم والنقل.وشهدت الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد عمق العلاقات الوطيدة والروابط الممتدة التي تجمع البلدين، إضافة إلى الحرص على تعزيز مجالات الشراكة والتعاون مع مصر في جميع المناحي، بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وملف المياه وتطورات أزمة سد النهضة ومناقشة مكافحة الإرهاب.كما تتميز العلاقات بين البلدين في المجال السياسي، بتنوع وتعدد الملفات المشتركة التي تتطلب تنسيقًا دائمًا بين البلدين، ففضلًا عن العلاقات الثنائية متعددة المجالات، فإن هناك الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية التي يعد تنسيق مواقف البلدين بشأنها أمرًا حيويًا لصالح الشعبين والأمة العربية والقارة الإفريقية والمنطقة بكاملة، في مقدمتها بالطبع ملف مياه النيل، والتعاون بين دول حوض النهر لصالح الجميع، وملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر والقرن الإفريقي، ثم ملف التنسيق بشأن القضايا الإفريقية سواء من خلال الاتحاد الإفريقي والمنظمات القارية والإقليمية الأخرى أو من خلال التعامل مع بعض القضايا المؤثرة مثل مكافحة الإرهاب والتطرف وغيرها.في الوقت نفسه، فإن انتماء البلدين للأمة العربية ولكل منهما دور مهم فيها، يجعل التشاور وتنسيق المواقف بينها أمرًا مهمًا لصالح الأمة العربية وقضاياها.في السابع من مارس الجاري، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى الخرطوم، والتقى مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وبعثت الزيارة بإشارات لافتة بشأن أهمية الاعتبارات الجيوسياسية بين البلدين، وكذلك العلاقات التاريخية بينهما، والتي تجعل لأي مقاربة سياسية وإقليمية تأثيراتها الحيوية في ظل طبيعة الملفات المتفاوتة والقضايا المشتركة.وخلال لقاء السيسي والبرهان، تم التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية والاهتمام المشتركين، خاصة تطورات الأوضاع في منطقة الحدود السودانية الإثيوبية، ثم التحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا.وعكست المناقشات، وفق الرئاسة المصرية "تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الإفريقية على مواجهة التحديات التي تواجه القارة ككل، كما تم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حاليا المحيط الجغرافي للدولتين".وبعث حمدوك، بعدة رسائل خلال لقائه برئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا على سعادته بزيارته لمصر.أكد حمدوك على أن مصر والسودان تربطهما علاقات تاريخية، موضحا أن زيارته لمصر في الأساس تقوم على العمل المشترك والعلاقات الوثيقة بين البلدين.وأوضح في مؤتمر صحفى، إنه في خلال الـ6 أشهر الماضية بدأت السودان في تجربة للإصلاح الاقتصادى وتم اتخاذ قرارات صعبة وكانت جراحة صعبة، وهى قرارات ليست سهلة ولكننا اتخذنا من التجربة المصرية في ذلك.