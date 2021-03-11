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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«نائب الأزهر» يشيد بجهود إدارة كلية العلوم الإسلامية لمواجهة كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 05:26 م
الدكتور محمد الشربيني
الدكتور محمد الشربيني
إسلام أبوالمجد
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تفقد اليوم الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم الإسلامية للوافدين، ورافقه الدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين ورئيس مركز تطوير الوافدين، والدكتور صالح عبدالوهاب وكيل الكلية لشئون التعليم، والدكتور عصام فاروق وكيل الكلية للدراسات العليا.

وخلال جولته التفقدية داخل قاعات الامتحان اطمأن سيادته على التزام إدارة الكلية بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وتوفير جميع مقومات الراحة للطلاب داخل القاعات؛ لأداء الامتحان بسهولة ويسر، وتأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم من تواجد الأساتذة أعضاء هيئة التدريس والمراقبين؛ للرد على تساؤلات الطلاب حول المادة الممتحنة، بجانب حل أية مشكلة طارئة خلال الامتحان.

وخلال تفقد اللجان أشاد نائب رئيس الجامعة بالجهود التي تبذلها الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي عميد الكلية وحرصها على اتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والمتمثلة في رش قاعات الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها قبل دخول الطلاب، وارتداء الطلاب وجميع القائمين على العملية الامتحانية الكمامات الواقية، مشيدًا بالتزام الجميع بالتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود مسافة آمنة بين كل طالب وآخر، حرصًا على سلامتهم والحد من انتشار العدوى.

وفي نهاية الجولة شكر عميدة الكلية ولجميع الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس على تنظيم لجان الامتحانات، لما لمسه من انضباط والتزام بالتعليمات التي وضعتها إدارة الجامعة لضبط الامتحانات.
«نائب الأزهر» يشيد بجهود إدارة كلية العلوم الإسلامية لمواجهة كورونا
«نائب الأزهر» يشيد بجهود إدارة كلية العلوم الإسلامية لمواجهة كورونا
«نائب الأزهر» يشيد بجهود إدارة كلية العلوم الإسلامية لمواجهة كورونا
«نائب الأزهر» يشيد بجهود إدارة كلية العلوم الإسلامية لمواجهة كورونا

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