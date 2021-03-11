البورصة العراقية تغلق مرتفعة

أغلق مؤشر البورصة العراقية اليوم مرتفعًا بنسبة 0.61%، متوقفا عند 572.38 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 18 شركة، وانخفاض أسهم 6 أخرى، فيما حافظ عدد مماثل من الشركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1،291،426،904 أسهم، بقيمة 1،869،309،350 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 644 صفقة، شملت 30 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.