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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 5 أطنان مخلل فاسد في حملة بالبحيرة (صور)

الخميس 11/مارس/2021 - 06:34 م
مخلل فاسد
مخلل فاسد
البحيرة معوض هويدى
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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، برئاسة محمد كجك، بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث تموين البحيرة، من ضبط ٥ أطنان جزر مخلل فاسد.

حيث تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص بحفر حفرة في باطن الأرض، ويقوم بوضع كميات كبيرة من الجزر والمخلل بها حتى يتم تخليل الجزر بشكل أسرع.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المدينة، ومدير إدارة تموين إيتاي البارود، وقوة من مباحث التموين والإدارة الصحية وإدارة الرقابة والمتابعة، حيث تم ضبط ٥ أطنان جزر داخل حفرة بباطن الأرض موضوع عليها كمية كبيرة من الملح، والجزر به ثقوب ويظهر عليه علامات العفن والتلف وغير محتفظ بخواصه الطبيعية، وضبط عدد ١٢ شيكارة ملح زنة الواحدة ٥٠ كيلو.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإرسال المحاضر إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.
ضبط 5 أطنان مخلل فاسد في حملة بالبحيرة (صور)
ضبط 5 أطنان مخلل فاسد في حملة بالبحيرة (صور)
ضبط 5 أطنان مخلل فاسد في حملة بالبحيرة (صور)
ضبط 5 أطنان مخلل فاسد في حملة بالبحيرة (صور)
ضبط 5 أطنان مخلل فاسد في حملة بالبحيرة (صور)
ضبط 5 أطنان مخلل فاسد في حملة بالبحيرة (صور)
ضبط 5 أطنان مخلل فاسد في حملة بالبحيرة (صور)
ضبط 5 أطنان مخلل فاسد في حملة بالبحيرة (صور)

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