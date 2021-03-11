حدوث حالات اختناق لعمال بمحيط حريق مصنع العبور

تسببت الأدخنة الصاعدة من مصنع العبور في حدوث حالات اختناق وأزمة تنفس لدى العمال المجاورين للمصنع، كما حدثت حالات نزيف من الأنف نتيجة للدخان المحمل بالكيماويات.ونشب حريق، صباح اليوم، بمصنع ملابس جاهزة مكون من 4 طوابق بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، وفور اندلاعه تم الدفع بـ٦ سيارات إسعاف و١٥ سيارة إطفاء، وأسفر عن مصرع ٢٠ تم توزيعهم على مستشفى السلام بالقاهرة ومستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وإصابة ٢٤ تم نقلهم لمستشفى بلبيس بالشرقية والسلام بالقاهرة.