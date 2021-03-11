التدخل السريع بتضامن الغربية تنقذ مسنًا وتنقله لدار رعاية بطنطا

قام الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس فريق التدخل السريع بتضامن الغربية ورئيس لجنة مواطن الرئاسية بالغربية، يرافقه رضا شاهين، عضو فريق التدخل السريع وعضو لجنة مواطن بلا مآوى الرئاسية بالغربية، بالتدخل لإنقاذ مواطن مسن.وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وبناءً على تعليمات أمانى خالد النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية.جاء ذلك بعد ورود بلاغ بوجود مسن بمنطقة سبرباي التابعة لمركز ومدينة طنطا، وأوضح البلاغ أن المسن، "ليس له أحد سوى الله وكفيف البصر ولا يسمع ولديه كسر في المفصل ويتواجد عند أحد المواطنين ولا يستطيع رعايته بعد وفاة أخيه الذي كان يحتويه قبل ذلك.وبالتوجه لموقع البلاغ المتواجد به المواطن المسن الذي يبلغ من العمر 70 عاما ويدعى "ف. م. أ. م" قام فريق التدخل السريع بتضامن الغربية بالاتصال بمدير ادارة الازمات بمحافظة الغربية، حاتم جاد لتوفير سيارة اسعاف وفور حضور سيارة.بعدها قام الفريق باصطحاب المسن للمجمع الطبى للتأمين بطنطا بسيارة الاسعاف لتوقيع الكشف الطبى عليه لوجود كسر بمفصله وبالفحص الطبى تبين أن الكسر قديم ولا يمكن التدخل الجراحى بعد عمل الاشعات اللازمة للحاله وتم نقله بسيارة الإسعاف الى مؤسسة المسنين والعجزه وقامت إيمان حسن، مديرة المؤسسة باستلامه وتم إيداعه بالمؤسسة.