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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع أعمال ترميم الكنيسة الأثرية بدير جبل الطير (صور)

الخميس 11/مارس/2021 - 06:14 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللمسات النهائية لأعمال ترميم الكنيسة الأثرية بمنطقة دير جبل الطير، ضمن أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بالمنطقة بمركز سمالوط، حيث سيسهم المسار في وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلي مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.

قال المحافظ، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، الذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

واطمأن المحافظ، خلال جولته على جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمسار، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.

وتابع المحافظ خلال جولته بمركز سمالوط، أعمال الرصف بشارع الصفصافة والجاري تنفيذها بطول يبلغ 700 متر في الاتجاهين، كما تابع أعمال الرصف الجارية بطريق عرب الزينة، بطول يصل إلى كيلو و300 متر، بدءًا من كوبرى الشريعى الى اتجاه مستشفى جراحات اليوم الواحد، مشددًا على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم أهالي سمالوط والمترددين على المستشفى.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين خلال جولته، واستمع إلى شكواهم، موجها بحلها على الفور، حيث استجاب المحافظ لطلب بعض الأهالي بإنشاء مطب أمام أحد المساجد.

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