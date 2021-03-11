شاهد عيان يروي تفاصيل ما جرى في «حريق العبور»

قال عم محمد، أحد شهود عيان حادث مصنع العبور، إن الحريق اندلعت صباح اليوم في التاسعة إلا ثلث، وفور اشتعال النار شاهدوا شخصين لا تظهر منهم ملامح سوى النار وكانوا يستغيثون.أضاف عم محمد، لـ«الدستور»: "أول ما شوفنا النار ماسكة في اتنين وبيجروااتفزعنا"، مؤكدًا أن ما حدث كان انفجارا ضخما، إلا أنهم سرعان ما قاموا بإبلاغ الحماية المدنية التي وصلت سريعًا.وشبّ حريق، الخميس، بمصنع ملابس جاهزة مكون من 4 طوابق بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، وانت السيطرة على الحريق وجاري أعمال التبريد.وفور اندلاع الحريق تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف و١٥ سيارة إطفاء وأسفر الحادث حتى الآن عن مصرع ٢٠ شخصًا تم توزيعهم على مستشفى السلام بالقاهرة ومستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وإصابة ٢٤ شخصًا تم نقلهم لمستشفى بلبيس بالشرقية والسلام بالقاهرة.