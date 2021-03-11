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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شاهد عيان يروي تفاصيل ما جرى في «حريق العبور»

الخميس 11/مارس/2021 - 08:34 م
عم محمد،
عم محمد،
أحمد التمساح - آية سالم
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قال عم محمد، أحد شهود عيان حادث مصنع العبور، إن الحريق اندلعت صباح اليوم في التاسعة إلا ثلث، وفور اشتعال النار شاهدوا شخصين لا تظهر منهم ملامح سوى النار وكانوا يستغيثون.

أضاف عم محمد، لـ«الدستور»: "أول ما شوفنا النار ماسكة في اتنين وبيجروااتفزعنا"، مؤكدًا أن ما حدث كان انفجارا ضخما، إلا أنهم سرعان ما قاموا بإبلاغ الحماية المدنية التي وصلت سريعًا.

وشبّ حريق، الخميس، بمصنع ملابس جاهزة مكون من 4 طوابق بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، وانت السيطرة على الحريق وجاري أعمال التبريد.

وفور اندلاع الحريق تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف و١٥ سيارة إطفاء وأسفر الحادث حتى الآن عن مصرع ٢٠ شخصًا تم توزيعهم على مستشفى السلام بالقاهرة ومستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وإصابة ٢٤ شخصًا تم نقلهم لمستشفى بلبيس بالشرقية والسلام بالقاهرة.
شاهد عيان يروي تفاصيل ما جرى في «حريق العبور»
شاهد عيان يروي تفاصيل ما جرى في «حريق العبور»
شاهد عيان يروي تفاصيل ما جرى في «حريق العبور»
شاهد عيان يروي تفاصيل ما جرى في «حريق العبور»

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