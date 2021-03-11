المركزي الأوروبي يتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول

يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حذرت رئيسة البنك كريستين لاجارد من "استمرار عدم اليقين في المستقبل المنظور".غير أن لاجارد قالت إن البنك يتوقع أن يسجل تكتل العملة الأوروبية الموحدة "تعافيا قويا" في النشاط مع نمو الاقتصاد بمعدل 4 بالمئة هذا العام، بما يتماشى بشكل كبير ونمو يبلغ 3.9 بالمئة في توقعات مسؤولي البنك، الصادرة في ديسمبر الماضي.ونتيجة للك، يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 4.2 بالمئة في عام 2022، مقابل نمو معدله 4.1 بالمئة في توقعات ديسمبر الماضي.وقال: إن النمو سيتراجع حينئذ إلى 2.1 بالمئة في عام 2023، وهو نفس المعدل في توقعات ديسمبر.