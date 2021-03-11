إنشاء خط سكة حديد من أسوان إلى حلفا السودانية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد وزارة النقل والهيئة العامة لسكك حديد مصر، لعرض دراسة إنشاء خط سكك حديد من مدينة أسوان إلى مدينتي توشكى الجديدة وأبوسمبل السياحية كمرحلة أولى ليصل إلى مدينة حلفا بالسودان الشقيق كمرحلة ثانية.وحضر اللقاء نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حسن الليثى نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، والمهندس خالد فاروق مستشار وزير النقل، بجانب مديرى الرى والبيئة والسكك الحديدية، بالإضافة إلى رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة.وعقب عرض تصميمات مراحل تنفيذ هذا المشروع التنموى الضخم الموازى لطريق أسوان أبوسمبل البرى بطول 283.5 كم من أسوان إلى أبوسمبل السياحية مرورًا بمدينتى أسوان الجديدة وتوشكى الجديدة، وهو الذى سيسهم في خلق وسيلة نقل حضارية آمنة للمواطنين والأفواج السياحية، ونقل المحاصيل الزراعية وإنتاج مصنع الأسمنت وغيرها، فضلًا عن زيادة الحركة التجارية بين مصر والسودان.ومن جانبه؛ أشاد محافظ أسوان بهذا المشروع الحيوى، والذى يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى لإحداث نقلة شاملة في التنمية والبناء لجنوب الوادى، مع دعم التبادل التجارى بين مصر والسودان وأيضًا في إتجاه الأسواق الإفريقية، مؤكدًا على أن هناك جهود كبيرة تبذل من وزارة النقل خلال الفترة الحالية في تطوير ومد الطرق السريعة، مع إنشاء محاور التنمية شرق وغرب المحافظة.