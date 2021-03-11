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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير الإمارات لرئيس الوزراء: نعتزم مضاعفة الاستثمارات بمصر

الخميس 11/مارس/2021 - 05:12 م
، السفير دكتور حمد
، السفير دكتور حمد سعيد الشامسي
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السفير دكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.

واستهل «مدبولي» اللقاء بالإعراب عن تمنياته لسفير الإمارات بالتوفيق في أداء مهام منصبه الجديد بالقاهرة، والمساهمة في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الشقيقتين مصر والإمارات، واصفًا علاقات الدولتين بأنها نموذج فى علاقات الأخوة بين قيادة وشعب البلدين قلّما يتكرر.

من جانبه، أعرب «الشامسي» عن سعادته بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وأنها بلده الثاني.

وأكد السفير أن لديه توجيها من القيادة الإماراتية بتعزيز كل أوجه التعاون مع مـر.

وشدد سفير الإمارات على العمل على مضاعفة الاستثمارات الإماراتية بمصر فى الفترة المقبلة، خاصة أن مناخ الاستثمار أصبح جاذبًا، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى التى نفذتها الحكومة.

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