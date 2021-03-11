تكريم أحمد المرسي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للصورة

يشارك مدير التصوير السينمائي أحمد المرسي في فعاليات الدورة الثانية من أسبوع القاهرة للصورة الذي يطلقه مركز فوتوبيا للتصوير الفوتوغرافي، حيث سيُمنح جائزة تكريمية من فوتوبيا عن أعماله.كما اختار معرض سيما للتصوير السينمائي مجموعة صور فوتوغرافية من أفلام المرسي لعرضها على الجمهور ضمن اختيارات المعرض لصور من أعمال سبعة من أهم مديري التصوير المعاصرين، ويشارك المرسي أيضًا في ندوة مع الجمهور عن أعماله ومسيرته الفنية، إضافة لمشاركته في جلسة نقاشية تضم مجموعة متنوعة من أهم مديري التصوير الآن.عمق المجال هو عنوان هذه الدورة من أسبوع القاهرة للصورة (11-20 مارس) الذي يسعى لدعم مجتمع المصورين، وتتضمن هذه الدورة 11 معرضًا للتصوير الفوتوغرافي تتناول موضوعات ومجالات مختلفة في التصوير الفوتوغرافي، ويفتح فعالياته للجمهور عبر 4 مواقع بمنطقة وسط البلد التاريخية.ويضم معرض سيما 35 صورة من أفلام سبعة من من أهم المصورين السينمائيين في مصر، وإضافة إلى المرسي، اختار المعرض صور لكل من مدير التصوير الكبير محسن أحمد، مع سامح سليم، نانسي عبدالفتاح عبدالسلام موسى، فيكتور كريدي وإسلام عبدالسميع. تمثل هذه الصور أهم الكادرات والصور لأعمالهم مثل الأراجوز، الكيت كات، إبراهيم الأبيض، الوعد، واحة الغروب، الخواجة عبدالقادر، تراب الماس، عمارة يعقوبيان وغيرهم.وضمن الأنشطة التفاعلية لأسبوع القاهرة للصورة، يشارك أحمد المرسي مع محسن أحمد ونانسي عبدالفتاح وعبدالسلام موسى، في حلقة نقاشية عامة بعنوان مقابلة مع المصورين السينمائيين، وتدير الحلقة النقاشية المصورة بتول الدعاوي.المرسي كان قد قدم محاضرة في الدورة الأولى من أسبوع القاهرة للصورة في 2018 ضمن توجهه العام لدعم مجتمع المصورين السينمائيين وهواة التصوير والمهتمين بالسينما.أحمد المرسي هو عضو الجمعية الأسترالية للمصورين (ASC) والجمعية الكندية للمصورين (CSC)، وخلال مسيرته المهنية، نال 22 جائزة سينمائية عن أعماله. وينتظر المرسي حاليًا عرض فيلمه العارف: عودة يونس للمخرج أحمد علاء الديب والنجم أحمد عز، ويستمر في تصوير فيلم كيرة والجن مع المخرج مروان حامد في تعاونهما الخامس بعد أفلام الفيل الأزرق (2014)، الأصليين (2017)، تراب الماس (2018)، والفيل الأزرق 2 الذي حصد أكثر من 102 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر المصري محققًا أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.ومؤخرًا، حصد مدير التصوير أحمد المرسي جوائز الجمعية الأسترالية للمصورين للسنة الثالثة على التوالي، ليرفع رصيده جوائزه من الجمعية إلى 9 جوائز منذ انضمامه لها في 2017. هذه المرة نال المرسي الجائزة الذهبية بفئة الإعلانات عن فيديو نفس الإحساس العظيم الذي صوره وأخرجه المرسي لصالح وزارة السياحة والآثار المصرية، وجائزة جون بورينج الفضية للفواصل والبروموهات عن فيديو تطوير الهوية البصرية للتليفزيون المصري في 2020.وضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قدم المرسي بعنوان "كيف تحكي قصتك بصريًا مع امتلاك المرونة الكافية للتكيف مع الظروف المتغيرة" في جسر الجونة السينمائي، وهي المحاضرة الوحيدة التي قدمها سينمائي عربي في أنشطة الجسر، وقد لاقت المحاضرة إقبالًا وتفاعلًا كبيرين من جمهور المهرجان.