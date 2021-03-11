مديرية أوقاف البحيرة تواصل حملات تعقيم المساجد

تواصل مديرية أوقاف البحيرة اليوم، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وتنفيذًا الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف.وأكد مدير مديرية أوقاف البحيرة، أن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها وتطهيرها والالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية مظهر حضاري ووعي مجتمعي، وأن الوزارة لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ مساهمة فعلية في الحد من انتشار فيروس كورونا حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء، فنظافة المساجد وتعقيمها من أهم أولوياتنا.