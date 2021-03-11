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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السلع التموينية» تتعاقد على 360 ألف طن قمح روماني

الخميس 11/مارس/2021 - 05:07 م
القمح
القمح
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تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ٣٦٠ ألف طن قمح روماني شحن أبريل ٢٠٢١ للمحافظة على الرصيد الإستراتيجي للبلاد من الأقماح بخمسة أشهر.

وكانت قدأعلنت هيئة السلع التموينية، أنها سوف تستقبل شحنة قمح خلال الفترة من 15 إلى 30 مارس، والتي كانت قد سبق وأعلنت عنها خلال مناقصة عامة لتوريد القمح، حيث قامت بشراء 480 ألف طن قمح في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأوضحت الهيئة - أنه تم شراء 120 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح أوكراني، و60 ألف طن روماني، و240 ألف طن قمح فرنسي.

وكانت الهيئة أعلنت في بيان لها عن رغبتها في شراء عدة أنواع من الأقماح موازنة الإنتاج المحلي وهي (القمح الامريكي الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندى الناعم، قمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالي قياسي ناعم، قمح ألماني قابل للطحن، قمح أرجنتينى صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربى قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجوانى قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني).

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