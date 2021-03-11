باكستان ترحب بجهود أمريكا لإعادة تنشيط عملية السلام في أفغانستان

رحبت باكستان، اليوم الخميس، بجهود الولايات المتحدة في إعادة تنشيط عملية السلام وتسريع التسوية السياسية في أفغانستان.وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري- في تصريح للصحفيين وفق ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- دعم باكستان الثابت لمباحثات السلام في أفغانستان.وأكد المتحدث موقف باكستان برفض أي حل عسكري للنزاع في أفغانستان، وأن السبيل الوحيد هو عبر التسوية السياسية.وحث كافة الأطراف الأفغانية على مواصلة المفاوضات ومتابعة عملية السلام.