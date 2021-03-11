تعليم القليوبية: الفيديو المتداول عن بيع شهادات الإعدادية بـ20 جنيهًا صحيح

كشفت اللجنة المشكلة من تعليم القليوبية للتحقيق في واقعة بيع عامل بمدرسة بغرب شبرا الخيمة شهادات الاعدادية نظير 20 جنيها - أن الواقعه صحيحة، وتمت إحالتها للشؤون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وكيل تعليم القليوبية: 95% نسبة وصول طلاب الصف الثاني الثانوي لمنصة الامتحاناتفي وقت سابق قال محمد مهدي مدير إدارة غرب شبرا التعليمية بالقليوبية، إنه قرر إرسال لجنة من الإدارة للتوجه للمدرسة للفحص والتأكد من صحة الشكوى والفيديو المتداول واكتشفت اللجنة صحة الواقعة.كان عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا فيديو يظهر فيه عامل داخل مدرسة بشبرا الخيمة، يشترط الحصول على ٢٠ جنيها من طالب بالصف الثالث الإعداداي لاستلام نتيجة الترم الأول.ويظهر في الفيديو عامل يقف خلف باب حديدي يتجمع حوله الطلاب، يطالبونه بالحصول على النتيجة مقابل ٥ جنيهات بدلا من ٢٠ جنيها، وصوره أحد الطلاب وهو يأخد منهم الأموال.وقال الطالب الذي يظهر صوته في الفيديو موجها حديثه للعامل، إنه ليس معه سوى ٥ جنيهات فقال العامل مش هينفع لازم ٢٠ جنيه دي حاجة معروفة. الأمر الذي جعل الطالب يحتد عليه ويقول هي فردة ولا إيه؟".وأوضحت والده الطالب أن نجلها ذهب للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من مدرسته إلا أن عامل المدرسة رفض إعطاءه الشهادة إلا بدون أن يتقاضى ٢٠ جنيها.