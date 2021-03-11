وكالة الأدوية الأوروبية: مخاطر تجلط الدم ليست أعلى لدى من تلقوا اللقاح

أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في أوروبا الخميس إن مخاطر تجلط الدم على ما يبدو ليست أعلى لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما علقت كل من الدنمارك والنروج وايسلندا استخدام لقاح أسترازينيكا.وقالت وكالة الأدوية الأوروبية: إن "المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن عدد حوادث الانسداد التجلطي لدى الذين تلقوا اللقاح، ليست أعلى مما يسجل لدى عامة الناس".وجاءت التصريحات في رسالة بالبريد الالكتروني إلى وكالة فرانس برس ردا على استفسار بشأن تعليق استخدام اللقاح.