«الثقافي النمساوي» يعلن فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس»
الخميس 11/مارس/2021 - 06:00 م
آلاء حسنطباعة
أعلن المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة عن فتح باب التقديم للحصول على منحة "كاتب مدينة جراتس"، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر المقبل وحتى 31 أغسطس 2022.
جدير بالذكر أن مدينة "جراتس" تقوم بتقديم المنحة كل عام، وتشمل توفير شقة للسكن المجاني بمنطقة الشلوس بيرج خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى مخصص مالي يبلغ 1300 يورو شهريًا، والغرض من هذه المنحة تشجيع الكتاب الذين لديهم قدرة على الابتكار وعين ثاقبة لتقييم المواضيع الراهنة، والذين يتسم أسلوب كتابتهم بالجمال والمصداقية والاستقلال الفني، والغرض من الإقامة بجراتس هو المساهمة في التبادل الثقافي والتفاعل مع المشهد الأدبي المحلي.
ومن يرغب في التقديم إرسال الطلبات يكون عبر البريد الإلكتروني: [email protected] في موعد أقصاه 31 مارس الجاري.
جدير بالذكر أن مدينة "جراتس" تقوم بتقديم المنحة كل عام، وتشمل توفير شقة للسكن المجاني بمنطقة الشلوس بيرج خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى مخصص مالي يبلغ 1300 يورو شهريًا، والغرض من هذه المنحة تشجيع الكتاب الذين لديهم قدرة على الابتكار وعين ثاقبة لتقييم المواضيع الراهنة، والذين يتسم أسلوب كتابتهم بالجمال والمصداقية والاستقلال الفني، والغرض من الإقامة بجراتس هو المساهمة في التبادل الثقافي والتفاعل مع المشهد الأدبي المحلي.
ومن يرغب في التقديم إرسال الطلبات يكون عبر البريد الإلكتروني: [email protected] في موعد أقصاه 31 مارس الجاري.