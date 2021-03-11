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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تعتمد طلب أمريكا للانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط

الخميس 11/مارس/2021 - 05:03 م
وزير البترول
وزير البترول
سيد الابنودى
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أكد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم اعتماد طلب أمريكا للانضمام كعضو مراقب لمنتدى غاز شرق المتوسط، كما انضمت فرنسا كعضو دائم في المنتدى، بالإضافة إلى طلب الامارات العربية المتحدة الانضمام للمنتدى، حيث أن انضمام الدول يعطي المنظمة ثقة بأهداف المنظمة وثقل دولي وفني ومالي.

وأوضح وزير البترول فى لقاء مع CNBC عربية أن مصر تعمل على إعداد استراتيجية طويلة الأجل تجمع دول "منظمة غاز شرق المتوسط"، وتهدف لإحداث التكامل والتوافق بين الدول بما يحقق نفعا لاقتصاداتها.

وقال الوزير: «سنضع في عين الاعتبار مستقبل صناعة الغاز بين مزيج الطاقة حتى عام 2040، وسنحدد خطط تنفيذية مفصلة لبنود الاستراتيجية بما يخدم مصالح الدول الأعضاء».

وأضاف أن خطط المنتدى ستمول بشكل رئيسي من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، وأن لجنة الخبراء تضم شركات ومنظمات تعمل بصناعة الغاز والصناعات المكملة.

كما قدم البنك الدولي دعما ماليا لدراسة مبدئية عن أولويات مشروعات المنتدى منظمة غاز شرق المتوسط.

وأضاف الوزير أن المجلس التنفيذي للمنظمة طلب عرض الاستراتيجية طويلة الأجل قبل نهاية 2021، إذ تبلغ احتياطيات الغاز في 7 دول الأعضاء بالمنظمة 122 تريليون قدم مكعبة، ويتوقع زيادة الاحتياطيات في شرق المتوسط مع عمليات الحفر والاستكشاف المتوقعة.

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