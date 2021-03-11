رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا وألمانيا ومصر تشيد بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

الخميس 11/مارس/2021 - 05:59 م
هايكو ماس
هايكو ماس
وكالات
طباعة
أشاد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، الخميس، بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة وحدة وطنية ستقود هذا البلد الشمال إفريقي الغارق في الفوضى نحو انتخابات في ديسمبر.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه "خبر ممتاز" في حين اعتبر نظيره الفرنسي جان ايف لودريان أنه "تقدم كبير" لإخراج البلاد من هذه الفوضى.

وقال وزير الخارجية المصري: "كل ذلك يساهم في تعزيز الاستقرار وضمان أمن ليبيا وسيادتها" في حين رحب نظيره الاردني أيمن الصفدي بـ"خطوة جيدة نحو الحل السياسي".

ومنح البرلمان الليبي الأربعاء الثقة لحكومة وحدة وطنية ستقود هذا البلد الشمال إفريقي الغارق في النزاعات نحو انتخابات في ديسمبر في محطة رئيسية على طريق طي صفحة عقد من الفوضى.

وبعد يومين من المشاورات المكثفة في مدينة سرت، منح البرلمان الثقة لحكومة الدبيبة بأصوات 121 نائبا من بين 132 كانوا حاضرين.

وأضاف ماس "المرحلة المقبلة الفورية هي مغادرة القوات الأجنبية والمجموعات المسلحة الأراضي الليبية أكان وجودها رسميا أم لا. هذه المرحلة المقبلة تليها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر".

موضوعات متعلقة

حقيقة مد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الصور

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

image description

«الإنجيلية» تطلق مبادرة «بايدينا نحميها» للتوعية ضد كورونا بأسيوط

الأكثر قراءة

أول طلب لـ كارتيرون من إدارة الزمالك

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

معهد إيفو يرصد تراجعا في إنفاق الشركات الألمانية على البحث العلمي

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها)
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
المزيد

الثقافة

«استرداد طه حسين».. كتاب جديد لممدوح النابي

«الثقافي النمساوي» يعلن فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس»

المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العربي للمكتبات

ترجمة كتاب «الإنسان الخارق» لـ يوفال نوح هراري في مشروع كلمة