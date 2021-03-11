فرنسا وألمانيا ومصر تشيد بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

أشاد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، الخميس، بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة وحدة وطنية ستقود هذا البلد الشمال إفريقي الغارق في الفوضى نحو انتخابات في ديسمبر.وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه "خبر ممتاز" في حين اعتبر نظيره الفرنسي جان ايف لودريان أنه "تقدم كبير" لإخراج البلاد من هذه الفوضى.وقال وزير الخارجية المصري: "كل ذلك يساهم في تعزيز الاستقرار وضمان أمن ليبيا وسيادتها" في حين رحب نظيره الاردني أيمن الصفدي بـ"خطوة جيدة نحو الحل السياسي".ومنح البرلمان الليبي الأربعاء الثقة لحكومة وحدة وطنية ستقود هذا البلد الشمال إفريقي الغارق في النزاعات نحو انتخابات في ديسمبر في محطة رئيسية على طريق طي صفحة عقد من الفوضى.وبعد يومين من المشاورات المكثفة في مدينة سرت، منح البرلمان الثقة لحكومة الدبيبة بأصوات 121 نائبا من بين 132 كانوا حاضرين.وأضاف ماس "المرحلة المقبلة الفورية هي مغادرة القوات الأجنبية والمجموعات المسلحة الأراضي الليبية أكان وجودها رسميا أم لا. هذه المرحلة المقبلة تليها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر".