أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)

هبة خليفة مصورة فوتوغرافية مصرية :





صنع في البيت هبة خليفة







صورة من مشروع صنع في البيت



أنا أم عزباء ، إبنتي دائما ملتصقة بي لا تنفصل عني ، لابد أن يحب الرجل الذي أحبه ابنتي أكثر مني ولذا ليس من السهولة إيجاد حبيب .





صورة ضمن المشروع الفوتوغرافي (صنع في البيت ) لهبة خليفة



ظللت طوال حياتي أحاول أن احب جسدي ، جسمي ثقيل أنا منفصلة عن روحي ،انا في صحراء منزلي









صورة من مشروع صنع في البيت للمصورة هبة خليفة











صورة من سلسلة الحجاب للمصورة بشري المتوكل











صورة من سلسلة ماذا لو للمصورة بشري المتوكل



العلاقة ما بين تصوير المرأة والتغيرات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والسياسية واضحة للغاية شهدت مناطق الشرق الأوسط اضطرابات اجتماعية وسياسية على مدى العقود الماضية ، مما فتح مجالا للتساؤلات حول الثقافة والهوية والمعتقدات الدينية الصارمة، التي تصطدم مع الفن عامة ومع الفن كأنثي خاصة .تخضع النساء في الشرق الأوسط لمجموعة من الضغوط الإجتماعية والثقافية بشكل أساسي وتصطدم المرأة المصورة بالعديد من القيود الدينية والإجتماعية، وتنطلق العلاقة لمرحلة أكثر تعقيدا حينما تكون المصورة تعيش في الغرب والشرق معااليوم ، نتجول في تجارب مصورات من الشرق الأوسط عبر القراءة المتأنية لمشروعاتهن الفوتوغرافية اختيرت المصورات الأكثر شهرة في العالم الغربي والشرق الأوسط كما أن معظمهن خاض تجربة الحياة الغربية وحصلن علي العديد من الجوائز في المسابقات الدولية وأقمن معارض دولية واسعة الإنتشار.تعتبر السمة المميزة لهبة أنها تسعي لمحاولة فهم الذات دون تصورات مسبقة وتهتم بالتأثيرات التي يحدثها المجتمع علي الفرد بشكل عام وعلي المرأة خاصة ، فتري أن ما يحدث في الشارع هو مرآة لسلوكنا داخل المنزل والعلاقة متبادلة ، تهتم كذلك برؤية المجتمع للمرأة في مراحل الحياة المختلفة ، المرأة كأم وكطفلة ورؤيتها لذاتها كأم عاملة تكافح الزمن وضغوط الحياة والإحباطات الشخصية والأحلام المؤجلة،يحتل مكانة رئيسية.في مشروعها الفوتوغرافي (صنع في البيت ) الذي يضم عشرين صورة بدون أي تصور مسبق تستكشف قصص وتعبيرات فتيات وسيدات تمتعن بالجرأة للكشف عن أفكارهن المتعلقة بالجسد ، كل صورة بمثابة فكرة مستقلة ومتنوعة ، عن صورة المرأة عن نفسها وتوقعها وفكرتها الشخصية عن رؤية المجتمع لها.تتشارك القصص معظم النساء المصريات ، ومن السهولة أن تجد أي فتاة مصرية نفسها مجسدة داخل صورة مذيلة بعبارة تصف المخاوف والأحاسيس الأنثوية .يبدأ المشروع بأبيات للشاعرة غادة خليفة تجسد مخاوف المرأة من الزمن والتقدم بالعمر ،وخفوت الحياة وتبدأ هبة بطرح سؤال (أنا بنت إذن؟) وفي محاولة البحث عن إجابة في رحلة داخل أجسادنا ، نستكشف علاقتنا بأجسادنا والتربية الخاطئة ، وغياب القدرة علي الاختيار وممارسة التجربة، والتفرقة بين المرأة والرجل والتعامل مع المرأة بإعتبارها كائن من الدرجة الثانية، وعن معنى الجمال.تتجلي المخاوف والقلق ليس فقط من خلال الصور ولكن أيضا من خلال الممارسة الفنية ،فقد استمر المشروع لعامين وخلالهما تحمست العديد من الفتيات وقامت هبة فعليا بتصويرهن إلا أنهن تراجعن خوفا من نظرة المجتمع عند نشر صورهن ، هنا الممارسة الفنية تكشف أول مواجهة تعانيها المصورة والمرأة المصرية مع المجتمع ، الخوف ، الحكم المسبق ، القولبة والتنميط .عشرون صورة من وسط العديد من الصور هو دلالة واضحة علي محاولات متوالية لنساء قلائل يمتلكن شجاعة البوح ويحرضن الأخريات للتعبير عن ذواتهن ومواجهة مخاوفهن حول أجسادهن .تقول هبة "من أبرز المشاكل التي واجهتني الخوف من السقوط في فخ "الكليشيهات" والصور النمطية عن المرأة، وتحول المشروع إلى صراخ نسوي هستيري بصورة ركيكة، وعلى الجانب الأخر كنت أخشى الوقوع في بئر تسليع جسد المرأة وترويج صورة براقة ولامعة مشابهة للصورة الإعلانية التي تتعامل مع المرأة كقطعة لحم"ثمة العديد من الرموز والدلالات التي تتعمد هبة تضمينها في المشروع بداية من العنوان (صنع في البيت ) . هنا نعود لواحد من الأبعاد التي تركز عليها في مشروعاتها البيت (الداخل ) مرآة المجتمع (الخارج) والعكس صحيح تنشأ معظم مخاوفنا من الداخل ، داخل نفوسنا ،داخل بيوتنا ، نتاج التربية الخاطئة ، نتاج الخوف من المستقبل ، نتاج السلطة الأسرية ، وفي المقابل كل هذه المخاوف والعقبات هي إنعكاس للمجتمع الذي نعيش فيه ، هو الذي يرسخ المعتقد الخاطيء فتنشأ عليه أجيال تربي أجيال علي ذات الفكرةتختار هبة العناصر المصورة بعناية لتخدم الفكرة الملابس الموحدة للمشاركات هي ملابس مطاطية مشهورة في مصر ترتديها المحجبات في ظل عدم توافر ملابس صيفية غير مكشوفة ومتنوعة وعصرية ، تلجأ المحجبات في مصر لإرتداء (بدي كارينا ) لتغطية الأجزاء المكشوفة من الملبس الأصلي ، في إزدواجية واضحة تجسد رغبة المصريات في تحرير أجسادهن وخوفهن من نظرة المجتمع ،لا يقتصر لبس الكارينا علي المحجبات كثيرات ترتديه لأن ثقافة الكشف غير مباحة في المجتمع المصري في أماكن كثيرة .هنا تستخدم هبة الكارينا كدلالة مباشرة للعلاقة بالجسد ، وبمثابة صرخة (أنا حبيسة)، تتجلي فكرة الدوران في نفس الدائرة ، الحبس داخل نمط التعثر في فخ .في الصورة التالية تواجه هبة ذاتها كأم مع ذاتها كأنثي حيث الانحصار في عالم رمادي حالة غرق تامة في منتصف كل شيء ، في صورة شخصية لها تجلس في المنتصف في وضع متوتر والجسد مشدود تحتضن طفلتها في وضع أقرب للإلتصاق ،الطفلة كما لو أنها لازالت في رحم الأم ملتصقة بجسدها ،جلوس هبة في منتصف الكادر وفي منتصف دائرة تمسكها بيدها ، حيث لا إمكانية للفرار رغم وجود القدرة عليه ،هي محصورة في عالم طفولي يبدو للوهلة الأولي مبهج. لم تستخدم هبة التصوير الفوتوغرافي فقط بل تعمدت استخدام الكولاج والرسومات ، ووضع تصميم للغرفة يناسب حكاية كل فتاة .تختار هبة في الصورة التالية أن تلغي هوية الموديل تماما ، لا نري سوي ساقي الفتاة والأرضية الخشبية الدافئة ، في وضعية إنحناء يقترب جسم الموديل من الأرض وتُعرض الصورة مصحوبة بعبارة علي لسان الموديل تصف علاقتها بمنزلها "أنا في صحراء منزلي " وتصف إحساسها بجسدها "جسمي ثقيل ، تؤكد هبة علي المستوي البصري علي هاتين العبارتين عبر تغيير تونات الصورة تماما ، فتميل الألوان للدفء ، يميل توازن اللون للأصفر ،رغم الواقعية الشديدة في العناصر تشعر أنك بالفعل في صحراء ،يمنحك وضع إنحناء الموديل وإقترابها من الأرض من وضع الثبات (الجلوس) بالثقل الذي تعانيه روحها ،يؤكد علي الإحساس بالثقل إلتصاق الدبابيس المعدنية في ساقيها كما لو أن جسدها كتلة من المغناطيس تجذب الألم ، الموديل حبيسة داخل فراغ منزلها الخالي من الحميمة ولذا لا تحتاج أن ترتدي كباقي المشاركات نفس الزي الموحد ، فالحبس هنا يتجاوز الجسد للفراغ المحيطتستطرد هبة في نفس الحوار « الهدف من المشروع فتح الأبواب المغلقة والغرف المظلمة بداخلنا، ومواجهة هواجسنا، بالحكي والرسم والتصوير، ومحاولة البحث عن بداية جديدة لحياتنا نعيد فيها ترميم كل الأشياء التي تم تشويهها في داخلنا دون حكاية القصص ومواجهة مخاوفنا، الألم يصعب تجاوزها المشروع أقرب لتجربة الاستشفاء والعلاج بالحكي والتصوير والفنون بشكل عام».بشري المتوكل مصورة فوتوغرافية يمنية :هي أول مصورة معروفة في اليمن ، ذاع سيطها من خلال صورها التي تركز علي الخلافات الثقافية المطروحة في اليمن ، وتعالج قضايا النوع والقوالب النمطية من خلال التصوير الفوتوغرافي. متأثرة بنشأتها الدينية الصارمة إهتمت بشري بمعالجة موضوع الحجاب من منظور إمرأة شرقية مسلمة ، فتصور النساء المحجبات في العديد من مشاريعها.يعرض مشروعها الفوتوغرافي (سلسلة الحجاب) الطرق العديدة التي يُرتدي بها الحجاب، لكنها تستكشف أيضًا الطرق التي يمكن أن تؤثر بها الملابس على الهوية وتطرح العديد من التساؤلات أمام الجمهور، وتدلي بتصريحات مثيرة للجدل حول المساواة بين الجنسين .تشير في مشروعها "ماذا لو" إلى أوجه التشابه في اللباس بين الذكور والإناث من العرب ، وتعكس الأدوار عن طريق تصوير صور الرجال الذين يرتدون الحجاب. وبرغم أن المشروع تلقى انتقادات من العديد من الأشخاص لكن عددًا من النساء اللواتي يرتدين الحجاب شعرن أنه من المهم تحدي الأفكار المتعلقة بالعرف.