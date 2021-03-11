دخان حريق مصنع الملابس يغطي سماء العبور (صور)

تسبب حريق مصنع الملابس بمنطقة العبور، في تصاعد كم كبير من الأدخنة والتي ما زالت موجودة حتى الوقت الحالي، والتي غطت سماء منطقة العبور بالكامل، وعمت الضبابية على كل أنحاء الطرق مما أدى لإغلاق كل الطريق المؤدية لمصنع العبور.ونشب حريق صباح اليوم الخميس بمصنع ملابس جاهزة مكون من أربعة طوابق بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، وتمت السيطرة على الحريق وجار أعمال التبريد.وفور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٦ سيارات إسعاف، و١٥ سيارة إطفاء، واسفر الحادث حتى الآن عن مصرع ٢٠ شخصًا تم توزيعهم على مستشفى السلام بالقاهرة ومستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وإصابة ٢٤ شخصًا تم نقلهم لمستشفى بلبيس بالشرقية والسلام بالقاهرة.