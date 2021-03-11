رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة: 75% من الشباب في ألمانيا لا يمكنهم تصور حياة دون هاتف جوال

الخميس 11/مارس/2021 - 04:57 م
حياة دون هاتف جوال
حياة دون هاتف جوال
وكالات
طباعة
أظهرت دراسة حديثة أن أغلب الشباب في ألمانيا حتى عمر 30 عاما لم يعد بإمكانهم تصور حياة دون هاتف جوال في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في الدراسة التي أجريت بتكليف من شركة التأمين "برونوفا" وتم نشر نتائجها اليوم الخميس، أن 75% من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما لا يمكنهم الاستغناء عن هواتفهم الذكية.

وأوضحت الشركة اليوم، أنه بحسب دراسة سابقة تعود لعام 2017، كانت نسبة مثل هؤلاء الشباب تبلغ الثلث تقريبا.

وتضمن بيان الشركة تصريحات للطبيب الألماني جرد هرلود قال فيها: "الهاتف الذكي يعد بديلا للقاءات الشخصية في ظل الإغلاق على خلفية أزمة كورونا.

يمكن الإبقاء على التواصل مع الأصدقاء والأسرة من خلال الهاتف وتوفر مواقع تواصل اجتماعي أيضا تبادلا مع آخرين وتسلية".

ولكن هرلود حذر من أن الاستخدام المكثف لمواقع التواصل الاجتماعي مثل "واتس آب" و"إنستجرام" يمكن أن يؤدي إلى تعزيز عادات قد تؤدي في أسوأ الأحوال إلى حالات إدمان طويلة المدى.

ولتجنب ذلك، أوصى الطبيب بتحديد واع لفترات وأماكن، دون استخدام الهاتف، لافتا إلى أن هذه الوسائل يمكنها المساعدة على السيطرة على سلوك الاستخدام الشخصي.

يشار إلى أنه تم إجراء هذه الدراسة تحت عنوان "الإدمان بين الألمان"، في يناير عام 2021، بتكليف من شركة "برونوفا"، وشملت ألف شخص تزيد أعمارهم على 18 عاما.

موضوعات متعلقة

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

تأييد إدراج أبوتريكة و1528 قياديًا إخوانيًا بقوائم الإرهاب

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الصور

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

image description

«الإنجيلية» تطلق مبادرة «بايدينا نحميها» للتوعية ضد كورونا بأسيوط

الأكثر قراءة

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

معهد إيفو يرصد تراجعا في إنفاق الشركات الألمانية على البحث العلمي

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
المزيد

الثقافة

المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العربي للمكتبات

ترجمة كتاب «الإنسان الخارق» لـ يوفال نوح هراري في مشروع كلمة

«الفن القبطي في مصر والموروث المعاصر» محاضرة بالأعلى للثقافة

«نوار» يدشن قاعة هالة للفن التشكيلي بالقاهرة.. الاثنين