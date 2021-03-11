حريق يلتهم محتويات محل بقالة في البحيرة (فيديو)

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، من إخماد حريق هائل شب داخل محل بقالة بقرية كفر لحيمر، التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات.تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية كفر لحيمر التابعة لدائرة المركز.وانتقل على الفور ضباط المركز وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل بقالة ملحق بمنزل مكون من طابق واحد، ملك "على رشاد داود" ٦٠ سنة بالمعاش، نتج عن ذلك احتراق محتويات محل البقالة بالكامل دون حدوث ثمة إصابات، وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص، ورجح أن يكون سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، ويباشر المستشار أحمد توفيق وكيل النائب العام، وسكرتارية محمد يوسف التحقيقات.