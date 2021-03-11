دبي تتقدم صعود معظم أسواق الخليج.. وهبوط مؤشر السعودية

أغلقت أسواق الأسهم بالإمارات على ارتفاع اليوم الخميس، بدعم من شركات الطاقة والقطاع المالي، في حين أنهى المؤشر السعودي مكاسب استمرت لأربع جلسات.وتقدم المؤشر الرئيسي في دبي 1%، إذ صعد سهم أكبر بنوك الإمارة، الإمارات دبي الوطني، 2.6% في حين أغلق سهم بنك دبي الإسلامي على ارتفاع 1.5%.وزاد سهم دبي للاستثمار 3.4 بالمئة بعد إعلانها عن توزيعات أرباح نقدية بنسبة 8% عن 2020.وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 0.4%، بقيادة سهم بنك أبوظبي الأول ذي الثقل الذي ارتفع 0.8%، في حين قفز سهم دانة غاز ثمانية بالمئة، في أعلى ربح يومي له منذ ديسمبر 2018.أعلنت دانة غاز توزيع أرباح نقدية 5.5 فلس للسهم عن 2020 على الرغم من تكبدها خسائر للعام بلغت 1.38 مليار درهم.وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.1%، بعد تحقيق مكاسب لأربع جلسات، تحت وطأة تراجع سهم مصرف الراجحي 1.7%.لكن المؤشر حقق مكسبا للأسبوع الخامس على التوالي، إذ ارتفع 3.7% على مدار الأسبوع.وخسر المؤشر القطري نحو 0.5%، حيث نزل سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1.7%، في أسوأ أداء على المؤشر.وسجل المؤشر الرئيسي أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع وبلغ 2.2%، متقدما في ثلاث من جلسات التداول الأربع الأخيرة.وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2%.السعودية.. هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 9588 نقطة.أبوظبي.. زاد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 5637 نقطة.دبي.. ارتفع المؤشر واحدا بالمئة إلى 2573 نقطة.قطر.. تراجع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 10225 نقطة.مصر.. صعد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 11261 نقطة.البحرين.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1469 نقطة.عمان.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة مسجلا 3702 نقطة.الكويت.. تقدم المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6278 نقطة.