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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية

الخميس 11/مارس/2021 - 04:54 م
حبس عاطل
حبس عاطل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة الشؤون المالية والتجارة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبلغ 3 مليون جنيه بعد إيهامهم بتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة البلاستيك مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من أحد الاشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، و4 آخرين بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، "له معلومات جنائية"، بتلقى مبالغ مالية منهم، بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

كشفت تحريات ضباط الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بتلقى مبالغ مالية من الشاكيين بلغت نحو 3 مليون جنيه، بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة البلاستيك مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، ثم إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وتببن من التحريات أن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة قضيتى "تزوير"، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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