يوسف عثمان يشوّق جمهوره لـ«ورا كل باب» بصورة من الكواليس

يذكر أن يوسف عثمان يعرض له حاليا مسلسل "وادي الجن" على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتكون من 7 حلقات ويعرض أسبوعيًا من خلال حلقة واحدة في الأسبوع مدتها تصل لساعة، من إخراج حسام الجوهري، وبطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.

نشر الفنان يوسف عثمان صورة من كواليس مسلسله الجديد "ورا كل باب"، الذي يقوم ببطولته الفنان الكبير أحمد خليل، والمسلسل عبارة عن مجموعة من الحكايات تعرض خلال ٥ حلقات، واسم الحكاية الثانية "يوم من الأيام" ويجسد فيها يوسف شخصية شخص كفيف، وهو دور مختلف عليه تمامًا، ويبدأ عرض الحكاية من يوم السبت القادم، وهي من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج سينرجي.