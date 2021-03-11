رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تخفف قيود كورونا على السفر الدولي

الخميس 11/مارس/2021 - 05:08 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
طباعة
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن فرنسا ستخفف بعض القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد- 19) على السفر الدولي خارج أوروبا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المسافرين من وإلى أستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا وسنغافورة لن يكونوا بحاجة إلى سبب قهري للسفر من الآن فصاعدا.

وأضافت أن بقية القيود، مثل شرط الحصول على اختبار يثبت الخلو من المرض في غضون أقل من 72 ساعة قبل السفر، ستظل سارية، مشيرة إلى أن مرسوما بهذا الشأن سُينشر في 12 مارس.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

حقيقة مد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات

قرينة الرئيس: مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى دعم وتمكين المرأة

دخان حريق مصنع الملابس يغطي سماء العبور (صور)

الصور

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

image description

«الإنجيلية» تطلق مبادرة «بايدينا نحميها» للتوعية ضد كورونا بأسيوط

الأكثر قراءة

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

معهد إيفو يرصد تراجعا في إنفاق الشركات الألمانية على البحث العلمي

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
المزيد

الثقافة

المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العربي للمكتبات

ترجمة كتاب «الإنسان الخارق» لـ يوفال نوح هراري في مشروع كلمة

«الفن القبطي في مصر والموروث المعاصر» محاضرة بالأعلى للثقافة

«نوار» يدشن قاعة هالة للفن التشكيلي بالقاهرة.. الاثنين