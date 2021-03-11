فرنسا تخفف قيود كورونا على السفر الدولي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن فرنسا ستخفف بعض القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد- 19) على السفر الدولي خارج أوروبا.وذكرت الوزارة، في بيان، أن المسافرين من وإلى أستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا وسنغافورة لن يكونوا بحاجة إلى سبب قهري للسفر من الآن فصاعدا.وأضافت أن بقية القيود، مثل شرط الحصول على اختبار يثبت الخلو من المرض في غضون أقل من 72 ساعة قبل السفر، ستظل سارية، مشيرة إلى أن مرسوما بهذا الشأن سُينشر في 12 مارس.