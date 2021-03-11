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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طبيب نفسي: الاعتداء على الأطفال «بيدوفيليا» وعلاجها يصل لـ«الإخصاء»

الخميس 11/مارس/2021 - 11:54 م
طفلة المعادي
طفلة المعادي
سارة ساويرس
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أثارت واقعة تحرش بطفلة فى منطقة المعادي، غضب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، حيث نشرت إحدى المستخدمات مقطع فيديو، لشخص يحاول استدراج طفلة أسفل سلم إحدى عمارات منطقة المعادي، حيث أظهرت كاميرا المراقبة الموجودة في مدخل العمارة واقعة التحرش، التى هزت قلوب المصريين، وحينها خرجت سيدة تعمل في عيادة بالدور الأرضي لتعنفه عما فعله بالطفلة، فأنكر ذلك، وبمجرد أن واجهته بالكاميرا الموضوعة في مدخل العمارة، هرب مسرعًا.

وعقب انتشار الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، رصدت قوات الأمن تحركاته ومكان سكنه، من خلال الواقعة، وألقت القبض على المتهم، والذي تبين أنه متزوج ولديه طفلين، وفى هذا الأمر يتحدث "الدستور" مع دكتور على عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي، حول ما وراء جريمة "التحرش بالأطفال" هل هو اضطراب نفسي أم عقلي؟

• اضطراب بيدوفيليا
يقول "عبدالراضي" لـ"الدستور"، إن التحرش بالأطفال يعتبر اضطرابًا نفسيًا وليس عقليًا ويعرف هذا الاضطراب باسم "بيدوفيليا"، ويحاول المصاب به إشباع رغباته الجنسية بالاعتداء على صغار السن.

ويضيف أن التنشئة الاجتماعية غير السوية هي المتهم الأول في الإصابة باضطراب البيدوفيليا، حيث أدرجت الجمعية الأمريكية لعلم النفسي APA، الاعتداء الجنسي على الأطفال، في دليلها التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، منذ عام 1968.

وأوضح الدكتور راي بلانشارد، أستاذ الطب النفسي المساعد في جامعة تورنتو، إن الأشخاص الذين يعانون من هذا الهوس الجنسي، يتم تشخيصهم بأنهم مصابون باضطراب نفسي عقلي، يدفعهم إلى إشباع دوافعهم الجنسية، بالاعتداء على الأطفال.

• كيفية التعامل مع مرضى البيدوفيليا؟

في البلدان الأوروبية، يتم إدراج الأشخاص الذين يعانون من البيدوفيليا في قائمة المرضى النفسيين، ويحظر تواجدهم في الأماكن التي يتواجد بها الأطفال، وتسحب منهم حضانة الأبناء الأقل من 18 عامًا، بحسب الخبير النفسي.

• هل يمكن علاج مرضى البيدوفيليا؟

ويوضح دكتور على عبد الراضي، أن علاج البيدوفيليا يتمثل في تصحيح الوعي بذات ومعالجة أخطاء، وانحرافات التفكير، والإخصاء عند الارتكاب والاعتداء على الأطفال.

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