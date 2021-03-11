قوات الحماية المدنية تغلق كل الطرق المؤدية لمصنع العبور

أغلقت قوات الحماية المدنية كافة الطرق المؤدية لمصنع ملابس العبور للبدء في أعمال التبريد، وذلك بعد اندلاع حريق هائل صباح اليوم، وانتشر رجال الأمن بمحيط مكان الحريق، وتكثف وجود عربات الإسعاف والمطافي.ونشب حريق صباح اليوم، الخميس، بمصنع ملابس جاهزة مكون من أربعة طوابق بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، وتم السيطرة على الحريق وجارٍ أعمال التبريد.وفور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٦ سيارات إسعاف، و١٥ سيارة إطفاء، وأسفر الحادث حتى الآن عن مصرع ٢٠ شخصا، تم توزيعهم على مستشفى السلام بالقاهرة ومستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وإصابة ٢٤ شخصا تم نقلهم لمستشفى بلبيس بالشرقية والسلام بالقاهرة.