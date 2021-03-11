البرازيل: إعطاء 12 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه جرى إعطاء 12 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ550 ألفا و480 جرعة في اليوم الواحد.. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.5 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو سبعة أسابيع.وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 11.2 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 270 ألفا و656 حالة.ومضى قرابة عام وأسبوعين منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.