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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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5 أفكار مختلفة لهدايا عيد الأم

الخميس 11/مارس/2021 - 10:57 م
عيد الأم
عيد الأم
سارة ساويرس
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يستعد الكثيرون خلال هذه الأيام للاحتفال بعيد الأم الذى يوافق يوم 21 مارس الجاري، لإهداء أمهاتهم أو أقاربهم أو مع معلميهم أو النساء اللواتي أثرن بشكل إيجابي على حياتهن، الهدايا الملائمة لهن، ونستعرض أفكار بسيطة وفى متناول الأيدي لاختيار هدايا عيد الأم.

- باقة من الورود
تعشق الكثير من النساء الورود، يجب عليك قبل شراء باقة من الورود، التفكير فى ما نوع الورود الذى تحبه والدتك؟ هل تفضل الورود الحمراء أم البيضاء؟ أم تفضل زهرات عباد الشمس الصفراء؟

- حقيبة جلدية
تميل الكثير من السيدات إلى، الحقائب الجلدية، فيمكنك الاختيار بين تشكيلة كبيرة من حقائب اليد الجلدية، التى تعطى أناقة مثالية مع الأزياء التى ترتديها والدتك، ويجب التفكير فى اختيار لون مناسب لملابسها التى تفضلها، سواء كانت تميل إلى الملابس السوداء أو البنية أو غيرها.

- عباءة
وهى من أكثر الهدايا البسيطة، والتى سمكنها رسم بسمة كبيرة على وجه الأم، فيمكنك اختيار عباءة مناسبة لها، فيجب قبل النزول إلى شراء عباءة لها، البحث فى عباءتها السابقة، أى مقاس يناسب جسدها، وبعد التأكد من المقاس المناسب، اذهب إلى المحلات التجارية واختر عباءة قريبة من ستايل والدتك، هل تميل إلى العباءة الملونة أم ذات اللون الواحد؟

- اكسسوارات فضية
تهتم الكثير من النساء، بمكملات الأزياء مثل "الاكسسورات"، سواء كانت فضية أو "جولد"، يمكنك الاختيار بين تشكيلة كبيرة من الاكسسوارت، من خواتم، سلاسل، أسوار، خلخال، وغيرها من الاكسسوارت بحسب ما تحب ارتداءه الأم مع ملابسها.

-أوانى المطبخ
يشكل "المطبخ" حيزًا كبيرًا من اهتمام الكثير من السيدات، وهنالك كثيرات يقضن وقتًا طويلًا فى أعمال الطهى، لعشقهن لعالم الطهى الكبير بوجباته المتنوعة والمختلفة، فيمكنك التفكير بين مجموعة كبيرة من أوانى الطهى الجديدة فى الأسواق، واختر أكثرهم جودة، والتى لا تحتوى على الرصاص لأنه يعد مادة سامة للجسم، فيمكنك شراء أى من أوانى الاستل ستيل والسيراميك والجرانيت التى توفر الجهد على الأم فى الطهى.

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