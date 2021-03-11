داليا مصطفى تتمرد على أهلها في «الحرير المخملي»

تواصل الفنانة داليا مصطفى تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الحرير المخملي" المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.وكشفت داليا لـ"الدستور" عن شخصيتها ضمن أحداث المسلسل حيث تظهر بشخصية "زينة"، وهي صحفية حوادث وتحقيقات وهي ابنة مصطفى فهمي، وتعمل على الحصول على ماجستير، وعمرها 21 عامًا، وبعد ذلك تمر سنوات عديدة لتظهر بعمر الثلاثينيات.وأضافت داليا مصطفى أن شخصيتها متمردة على طريقة عيش أهلها بالفيوم، لذلك أصرت على الحصول على مؤهل عالٍ واستكمال الماجستير لتتحدى الكبت الذي يعيش فيه أهلها بسبب عاداتهم وتقاليدهم بأن البنت للزواج فقط، وتصل إلى أنها تعمل صحفية وتعمل تحقيقًا قويًا يدخلها في مطاردات وتهديدات، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.