مايا مرسي: مصر تستضيف مقر منظمة تنمية المرأة

وقعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة - ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي كمفوضة من وزير الخارجية سامح شكري، مع السفير إيهاب فوزي، نائب المديرة التنفيذية للمنظمة، اتفاقية المقر الدائم لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، بحضور المستشارة فاطمة الزهراء حسن، مكتب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها اليوم لتوقيع هذه الاتفاقية التى تؤكد بدء العمل الفعلي لمنظمة تنمية المرأة قائلة: "اليوم حدث تاريخي حيث تحقق الحلم الذى طالما حلمنا به والأجيال السابقة علينا"، مشيرة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي التى عقدت في المملكة العربية السعودية، على حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة ومواكبة التحديات في عصرنا، وحرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتطلعه أن تمثل المنظمة نافذة لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي.كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن استضافة مصر للمقر الدائم لهذه المنظمة، يؤكد حرص الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على دعم قضايا المرأة فى الدول الاسلامية تأكيدًا على مبادئ التنمية المستدامة.وقدمت خالص الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جهودها في توفير مقر دائم للمنظمة، وخالص الشكر والتقدير لوزارة الخارجية المصرية لجهودها طوال السنوات الماضية والتي ساهمت في دخول المنظمة حيز النفاذ وبدء عملها، وقدمت التهنئة لجميع القائمين على المنظمة على هذه الخطوة المهمة.واختتمت كلمتها بالتعبير عن تمنياتها بخالص النجاح والتوفيق لاعمال هذه المنظمة الوليدة وأن تكون منارة لحقوق المرأة في العالم الإسلامي.ومن جانبه، صرح السفير إيهاب فوزي أن المنظمة الجديدة ستكون الوكالة المتخصصة المعنية بشئون وحقوق المرأة في منظومة التعاون الإسلامي، لتكتمل بها المنظومة الحالية للتعاون الإسلامي، وتتكامل مع شقيقاتها الأخريات داخل المنظومة، مضيفًا أن المنظمة ستبدأ أعمالها قريبًا من القاهرة.يذكر أنّ منظمة تنمية المرأة هي منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتستضيف القاهرة مقرها، وقد دخل النظام الأساسي لها دخل حيز النفاذ في الثلاثين من يوليو من العام الماضي وتضم المنظمة 15 دولة من الدول الإسلامية حتى الان بوركينا فاسو والكاميرون وجيبوتي ومصر والجابون وجامبيا وغينيا والكويت والمالديف وموريتانيا والنيجر وباكستان والسعودية وفلسطين والإمارات والبحرين، كما وقع عدد كبير من الدول الإسلامية على النظام الأساسي للمنظمة، ويجري حاليًا الانتهاء من الإجراءات الداخلية للمصادقة عليه وفقًا للنظام القانوني لكل دولة.