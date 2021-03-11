رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسي: مصر تستضيف مقر منظمة تنمية المرأة

الخميس 11/مارس/2021 - 07:13 م
الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى
محمد الشريف
طباعة
وقعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة - ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي كمفوضة من وزير الخارجية سامح شكري، مع السفير إيهاب فوزي، نائب المديرة التنفيذية للمنظمة، اتفاقية المقر الدائم لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، بحضور المستشارة فاطمة الزهراء حسن، مكتب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها اليوم لتوقيع هذه الاتفاقية التى تؤكد بدء العمل الفعلي لمنظمة تنمية المرأة قائلة: "اليوم حدث تاريخي حيث تحقق الحلم الذى طالما حلمنا به والأجيال السابقة علينا"، مشيرة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي التى عقدت في المملكة العربية السعودية، على حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة ومواكبة التحديات في عصرنا، وحرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتطلعه أن تمثل المنظمة نافذة لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن استضافة مصر للمقر الدائم لهذه المنظمة، يؤكد حرص الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على دعم قضايا المرأة فى الدول الاسلامية تأكيدًا على مبادئ التنمية المستدامة.

وقدمت خالص الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جهودها في توفير مقر دائم للمنظمة، وخالص الشكر والتقدير لوزارة الخارجية المصرية لجهودها طوال السنوات الماضية والتي ساهمت في دخول المنظمة حيز النفاذ وبدء عملها، وقدمت التهنئة لجميع القائمين على المنظمة على هذه الخطوة المهمة.

واختتمت كلمتها بالتعبير عن تمنياتها بخالص النجاح والتوفيق لاعمال هذه المنظمة الوليدة وأن تكون منارة لحقوق المرأة في العالم الإسلامي.

ومن جانبه، صرح السفير إيهاب فوزي أن المنظمة الجديدة ستكون الوكالة المتخصصة المعنية بشئون وحقوق المرأة في منظومة التعاون الإسلامي، لتكتمل بها المنظومة الحالية للتعاون الإسلامي، وتتكامل مع شقيقاتها الأخريات داخل المنظومة، مضيفًا أن المنظمة ستبدأ أعمالها قريبًا من القاهرة.

يذكر أنّ منظمة تنمية المرأة هي منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتستضيف القاهرة مقرها، وقد دخل النظام الأساسي لها دخل حيز النفاذ في الثلاثين من يوليو من العام الماضي وتضم المنظمة 15 دولة من الدول الإسلامية حتى الان بوركينا فاسو والكاميرون وجيبوتي ومصر والجابون وجامبيا وغينيا والكويت والمالديف وموريتانيا والنيجر وباكستان والسعودية وفلسطين والإمارات والبحرين، كما وقع عدد كبير من الدول الإسلامية على النظام الأساسي للمنظمة، ويجري حاليًا الانتهاء من الإجراءات الداخلية للمصادقة عليه وفقًا للنظام القانوني لكل دولة.
مايا مرسي: مصر تستضيف مقر منظمة تنمية المرأة
مايا مرسي: مصر تستضيف مقر منظمة تنمية المرأة
مايا مرسي: مصر تستضيف مقر منظمة تنمية المرأة
مايا مرسي: مصر تستضيف مقر منظمة تنمية المرأة
مايا مرسي: مصر تستضيف مقر منظمة تنمية المرأة
مايا مرسي: مصر تستضيف مقر منظمة تنمية المرأة

موضوعات متعلقة

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

الأكثر قراءة

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج «سجل نفسك»

مقرر شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2021

رامز جلال يواصل «رامز مريض نفسي» 2021 مع مطالب إيقافه.. والحكم 7 أبريل

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
المزيد

الثقافة

«يهود مصر القديمة» كتاب جديد لشريف شعبان عن دار الرواق

النبي النائم.. خرافة صندوق الأسرار ونحت تمثال أبي الهول

المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العربي للمكتبات

قريبًا.. «منافي الرب» على مسرح ثقافة الخارجة بالوادي الجديد