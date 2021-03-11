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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

في ظل علاقات استثنائية.. دلالات زيارة «حمدوك» إلى القاهرة

الخميس 11/مارس/2021 - 04:46 م
حمدوك
حمدوك
آية حسني
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وصل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى القاهرة، اليوم، على رأس وفد سوداني رفيع المستوى في زيارة رسمية لمصر تستغرق 48 ساعة.

ويضم الوفد السوداني وزراء الخارجية والري والزراعة والتجارة والتموين، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، والنقل والمالية إلى جانب وزير شئون مجلس الوزراء ورئيس المخابرات العامة السودانية.

تأتي زيارة رئيس الحكومة السودانية للقاهرة، لتكشف عن امتداد تطور العلاقات الإيجابية بين البلدين، باعتبارها علاقة تاريخية ومتميزة بين البلدين الشقيقين.

دلالات الزيارة
تؤكد الزيارة على التطور الاستثنائي في تاريخ العلاقات المصرية – السودانية، في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع حمدوك، ويأتي ذلك بالتزامن مع الدعم الذي قدمته القاهرة بزيارة السيسي للخرطوم.

كما أن الزيارة تتضمن التفاهم حول العديد من الملفات المشتركة، من بينها بحث أزمة سد النهضة وأزمة الحدود السودانية الإثيوبية والتأكيد على أن الأمن القومي المصري والسوداني جزء لايتجزأ من بعضه، عزز من العلاقات بين البلدين.

كما ان تبادل الزيارات بين البلدين سيبنى عليه مستقبلًا الكثير من التعاون المشترك، ولاسيما بعد تشديد السلطة التنفيذية بشقيها المدني والعسكري على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.
تطور العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس السيسي

تربط مصر والسودان علاقات قوية واستراتيجية منذ زمن بعيد، كما تتمتع البلدان بعلاقات استراتيجية كبيرة على كافة المستويات.

ولكنها تعمقت أكثر مع تولي السيسي رئاسة مصر، وبدأت في 18 أكتوبر 2014، حيث قام الرئيس السوداني عمر البشير السابق، بزيارة السيسي، وشهد اللقاء استعراض عدد من جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري، خاصةً في ضوء افتتاح ميناء "قسطل- أشكيت" البري بين البلدين، وبحث إمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة بينهما.

و في 23 مارس 2015، قام السيسي بزيارة للسودان، للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية التي دعا إليها السودان.

في أكتوبر 2016، تم التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًّا.

في 5 أكتوبر 2016، قام الرئيس السوداني السابق بزيارة لمصر، لترؤس وفد بلاده في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان.

في 25 أكتوبر 2018، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى الخرطوم، واستعرضت القمة بين الرئيسين سبل تعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات وجعلها نموذجًا للتعاون والتكامل في العالمين العربي والأفريقي.

في 8 مارس 2020، تلقي الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًّا، من الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وقد أكد الرئيس خلال الاتصال على متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، فيما أشاد البرهان في هذا السياق بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة السودان واستقراره ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة.

في سبتمبر2020، عندما تعرض السودان لفيضانات مدمرة أعلنت مصر التزامها بدعم السودان والوقوف إلى جانبه في الأزمات، وأعلن الرئيس السيسي استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان خلال تلك الأزمة وهو ما جرى تطبيقه عمليًّا بإرسال مصر المساعدات اللازمة إلى السودان.

وفي 27 أكتوبر 2020، قام الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، بزيارة إلى مصر حيث التقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد حرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.

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