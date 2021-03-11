«الغزل والنسيج» تنعى ضحايا حريق مصنع بالعبور.. وتطالب بتعويض أسر المتوفين

نعت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، ضحايا حريق مصنع الملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور والذي راح ضحيته 20 حالة وفاة، إضافة إلى 24 مصابًا، حتى الآن، جرى نقلهم لمستشفى السلام وبلبيس المركزي.وجاء في بيان عاجل للنقابة العامة، أنها تتقدم بالعزاء لأسر المتوفين، متمنيًة الشفاء العاجل للمصابين، ومطالبة المعنيين بوزارة الصحة ومحافظة القليوبية بتوفير أوجه الرعاية لهؤلاء المصابين داخل المستشفيات، وتعويض أسر المتوفين، وكذلك استمرار عملية التبريد بهدف حماية أرواح المواطنين، وتوفير كافة أشكال السلامة والصحة المهنية في المناطق الصناعية تجنبًا لتكرار الحادث.وقالت النقابة العامة، إن المصنع يقع على مساحة 2000 متر، وهو يتكون من أربعة طوابق، ومالك الدور الأرضي يعمل في مجال إنتاج الملابس الجاهزة، وأن الحريق نشب حوالي الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس، ولا يزال المسؤولين يواصلون مُتابعة المستجدات الناجمة عن الحادث بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية للمتضررين من آثار الحريق.