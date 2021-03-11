تفعيل منظومة تجديد حبس المتهمين عن بُعد بمحكمة شمال الجيزة

واصلت وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، ميكنة المحاكم وتطويرها، في إطار منظومة العدالة الناجزة، وتعميم منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وتم البدء في تطبيق منظومة تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون عن بعد بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية.حيث يتم تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا المودعين في السجون العمومية عن بعد وذلك بالنسبة للأقسام الآتية: الدقي - العجوزة - قسم إمبابة - الوراق - أوسيم - منشأة القناطر - كرداسة، للنظر في أمر تجديد حبسهم احتياطيا سواء امام القاضي الجزي أو أمام محكمة الجنح المستأنفةالمنعقدة في غرفة المشورة أو استئناف أوامر الحبس حيث أنه سيتم النظر في أمر تجديد حبسهم احتياطيا عن بعد.