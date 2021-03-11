إصابة شخصين في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب منذ قليل شخصين بكدمات وكسور في جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين «تروسيكل وسياره تنايه» على طريق أبوالمطامير الصحراوي بجوار كوبري جناكليس بدائرة المركز.تلقى اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم محمود هندى رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بحادث على الطريق المشار إليه.على الفور انتقل ضباط نقطة شرطة جناكليس، وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتبين تصادم بين «تروسيكل وسياره تنايه» طريق أبوالمطامير الصحراوي بجوار كوبري جناكليس.أسفرت الحادث عن إصابة كل من، «حافظ ش ع» سائق التروسيكل، «زغلول ح ع ا»، وجاري تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة بأبوالمطامير.