السعودية تبحث مع فرنسا واليابان القضايا الإقليمية والدولية

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، مع سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن الجبير استقبل أيضًا سفير اليابان الجديد لدى المملكة فوميو ايواي، وبحثا سبل دعم العلاقات بين السعودية واليابان، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.