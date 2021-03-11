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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصدر أمني ينفي أكاذيب قنوات إخوانية باختفاء طالبتين عقب انتهاء امتحان

الخميس 11/مارس/2021 - 04:58 م
الداخلية
الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نفى مصدر أمني صحة ما تناوله أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن فيديو يتضمن استغاثة من طلبة إحدى الجامعات لاختفاء طالبتين منذ يوم 8 مارس الجاري عقب انتهاء الامتحان.

وأوضح المصدر أنه بالفحص أمكن تحديد الطالبتين "شقيقتين"، وبالتواصل مع والدتهما أكدت عدم صحة الخبر وتواجدهما بالجامعة لأداء الامتحان فى إحدى المواد الدراسية.

ويأتي ذلك في إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، لنشر الشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام.

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