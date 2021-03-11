أذربيجان تشتري 432 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» السويسري

وقع رئيس الوزراء الأذربيجاني، علي أسدوف، على أمر لشراء 432 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" السويسري، المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".وكانت الوكالة الحكومية الأذربيجانية للتأمين الصحي الإلزامي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) قد وقعا، في 18 سبتمبر عام 2020، على اتفاق يتم بموجبه استيراد 432 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا السويسري إلى أذربيجان في غضون 180 يومًا.ومن المقرر أن تقوم وزارة الصحة ووكالة الدولة للتأمين الصحي الإلزامي بتولي المسائل المتعلقة بتنفيذ أمر شراء الجرعات، على أن يدخل الأمر حيز التنفيذ فور التوقيع عليه.وكانت أذربيجان قد بدأت في تطعيم المواطنين ضد فيروس "كورونا" في يناير الماضي، بإستخدام 4 ملايين جرعة من لقاحات شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية.يشار إلى أن أذربيجان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين شخص، قد سجلت حوالي 300 ألف إصابة بفيروس كورونا، وبلغت حصيلة الوفيات أكثر من 3 آلاف شخص حتى الآن.