إصابات كورونا في بولندا تتجاوز المليون و850 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الخميس، تسجيل 21 ألفًا و45 إصابة جديدة بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بدلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و849 ألفًا و424 إصابة.وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أورده موقع (بولاند.إن) اليوم عبر موقعه الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 46 ألفًا و373 حالة وفاة، عقب تسجيل 375 وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا مليونًا و519 ألفًا و540 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى 286 ألفًا و511 حالة على مستوى البلاد.وأضافت الوزارة أيضًا أن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" بلغ حتى الآن 4 ملايين و229 ألفًا و118 شخصًا.