«الزراعة» تستعد لافتتاح معرض زهور الربيع

تواصل وزارة الزراعة الاستعدادات لانطلاق معرض زهور الربيع في دورته الـ88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة بحضور بعض الوزراء والمحافظين.وقام الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يرافقه المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير بتكليف من وزير الزراعة بمتابعة الاستعداد لافتتاح المعرض والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا.وقال عزوز إن عدد المشاركين في المعرض بلغ 223 عارضا من منتجي الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى بعض المؤسسات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.