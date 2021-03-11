موعد عرض «حكاية ورا كل باب» على «الحياة»

تنطلق قناة "الحياة" في عرض الحكاية الثانية من مسلسل "ورا كل باب"، والتي تحمل اسم "يوم من الأيام" للفنان أحمد خليل.وتبدأ القناة عرض العمل من السبت 13 مارس، ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 9 مساءً.والحكاية الثانية من مسلسل "ورا كل باب" بعنوان "يوم من الأيام" ويشارك في بطولتها أحمد خليل ويوسف عثمان وعابد عنانى وعدد آخر من الفنانين.يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" فكرة يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وطرح صناع العمل أغنية التتر بعنوان "ورا كل باب" غناء محمد عدوية وكلمات عماد عبيد وألحان سامر أبوطالب وتوزيع هارون.